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Ксенья Матвеева

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Место рождения

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1787 г.р.

Дети

Вычислено 1813 г.р.
Вычислено 1817 г.р.
Вычислено 1823 г.р.
Вычислено 1825 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1813

Дочь: Наталья Иродионова

Отец ребёнка: (И)Родион Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Сын: Димитрий Иродионов

Отец ребёнка: (И)Родион Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: Наталья Иродионова

Отец ребёнка: (И)Родион Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Онисия Иродионова

Отец ребёнка: (И)Родион Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Мавра Иродионова

Отец ребёнка: (И)Родион Васильев

Высоковка Первая, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: (И)Родион Васильев

Смерть
Неизвестно
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