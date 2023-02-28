Ксенья Матвеева
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1813
Дочь: Наталья Иродионова
Отец ребёнка: (И)Родион Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Сын: Димитрий Иродионов
Отец ребёнка: (И)Родион Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: Наталья Иродионова
Отец ребёнка: (И)Родион Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Онисия Иродионова
Отец ребёнка: (И)Родион Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Дочь: Мавра Иродионова
Отец ребёнка: (И)Родион Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: (И)Родион Васильев
Смерть
Неизвестно