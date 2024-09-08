Шевяков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков (Старший) Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Василий Николаевич

Мать ребёнка: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевяков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шевякова) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шевякова (Афанасьева) Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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