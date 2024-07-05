Казаринов Федор Федорович 1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казаринов Федор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Федор

Мать: (Борисова) Фекла Алексеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Казаринова) Настасья Федоровна

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Яков Федорович

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Казаринов Степан Федорович

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Казаринова) Марина Федоровна

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Казаринов Денис Федорович

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Казаринов Александр Федорович

Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна

Смерть
1827

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