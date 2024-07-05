Казаринов Федор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Федор
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Казаринова) Настасья Федоровна
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Казаринов Степан Федорович
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Казаринова) Марина Федоровна
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Казаринов Денис Федорович
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Казаринов Александр Федорович
Мать ребёнка: (Бусыгина) Авдотья Степановна
Смерть
1827