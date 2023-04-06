Ладомирский Константин Степанович
Место рождения
Дата рождения16.02.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1866
Отец: Маджугинский Степан Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ладомирский Николай Константинович
Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1897
Дочь: Ладомирская Зинаида Константиновна
Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна
Рождение ребёнка
09.08.1903
Сын: Ладомирский Михаил Константинович
Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладомирская Константиновна
Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно