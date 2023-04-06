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Ладомирский Константин Степанович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.02.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1866

Отец: Маджугинский Степан Павлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1891

Сын: Ладомирский Николай Константинович

Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1897

Дочь: Ладомирская Зинаида Константиновна

Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.08.1903

Сын: Ладомирский Михаил Константинович

Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладомирская Константиновна

Мать ребёнка: Ладомирская Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладомирская Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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