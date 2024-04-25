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Стукалов Григорий Емельянович

Место рождения

Светлоград

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Илья Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стукалов Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стукалова) Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурджиева (Стукалова) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
07.01.1910

Дочь: Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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