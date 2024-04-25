Стукалов Григорий Емельянович
Место рожденияСветлоград
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Илья Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стукалов Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стукалова) Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурджиева (Стукалова) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
07.01.1910
Дочь: Бердникова (Стукалова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно