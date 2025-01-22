Тычинкина Ксения Макариева
женский, родилась Неизвестно, Россия
умерла Неизвестно
ОтецКульпин МакарНеизвестно г.р.
Мать(Кульпина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Тычинкин Василий Тихонов24.02.1885 г.р.
Дети
(Тычинкина) Васса07.08.1904 г.р.
Тычинкин Иван15.10.1906 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кульпин Макар
Мать: (Кульпина) ?
Россия
Бракосочетание
26.01.1903
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: (Тычинкина) Васса
Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
15.10.1906
Сын: Тычинкин Иван
Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
18.09.1910
Сын: Тычинкин Феодор
Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
17.08.1911
Сын: Тычинкин Андрей
Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов
Рождение ребёнка
06.04.1914
Сын: Тычинкин Василий
Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов
Смерть
Неизвестно