Тычинкина Ксения Макариева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Тычинкина Ксения Макариева

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Неизвестно, Россия

умерла Неизвестно

Отец
Кульпин МакарНеизвестно г.р.
Мать
(Кульпина) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Тычинкин Василий Тихонов24.02.1885 г.р.
Дети
(Тычинкина) Васса07.08.1904 г.р.
Тычинкин Иван15.10.1906 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кульпин Макар

Мать: (Кульпина) ?

Россия

Бракосочетание
26.01.1903

Муж: Тычинкин Василий Тихонов

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: (Тычинкина) Васса

Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Тычинкин Иван

Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
18.09.1910

Сын: Тычинкин Феодор

Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
17.08.1911

Сын: Тычинкин Андрей

Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
06.04.1914

Сын: Тычинкин Василий

Отец ребёнка: Тычинкин Василий Тихонов

Купчая, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.