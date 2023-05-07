Марфа Фадеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Фадеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Марк Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Смирнов Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Нечаев Осип Федорович

Отец ребёнка: Федор Григорьевич

Павлоково, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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