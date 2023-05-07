Марфа Фадеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Марк Федорович
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Федор Григорьевич
Смерть
Неизвестно