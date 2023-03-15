Трофимов/Сидоров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Егор
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
11.11.1872
Дочь: Сидорова Екатерина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
30.05.1887
Дочь: Сидорова Акилина
Мать ребёнка: Анна
Рождение ребёнка
10.08.1889
Дочь: Сидорова Наталия
Мать ребёнка: Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Смерть
Неизвестно