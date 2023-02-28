Рыбакова (Смоленова) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.01.1901 ст.
Дата смерти11.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1901 ст.
Отец: Смоленов Иван Родионович
Мать: Смоленова Ефросинья
Бракосочетание
12.04.1925
Рождение ребёнка
17.12.1925
Сын: Рыбаков Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Рыбаков Владимир Васильевич
г. Самарканд Узбекская ССР
Рождение ребёнка
02.09.1927
Дочь: Цыганкова Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Рыбаков Владимир Васильевич
Узбекская ССР, г. Самарканд
Смерть
11.11.1992
Узбекская ССР, г. Ташкент