Рыбакова (Смоленова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Смоленова) Ксения Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

17.01.1901 ст.

Дата смерти

11.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1901 ст.

Отец: Смоленов Иван Родионович

Мать: Смоленова Ефросинья

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
12.04.1925

Муж: Рыбаков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
17.12.1925

Сын: Рыбаков Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Рыбаков Владимир Васильевич

г. Самарканд Узбекская ССР
Рождение ребёнка
02.09.1927

Дочь: Цыганкова Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Рыбаков Владимир Васильевич

Узбекская ССР, г. Самарканд
Смерть
11.11.1992
Узбекская ССР, г. Ташкент
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