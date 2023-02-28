Аренский Антон Степанович
Место рождения
Дата рождения30.06.1861
Дата смерти12.02.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1861 по 1872
Место жительства
С 1872 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1906
Смерть
12.02.1906
Кирилловское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область