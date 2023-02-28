Аренский Антон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аренский Антон Степанович

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Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

30.06.1861

Дата смерти

12.02.1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1861 по 1872
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Место жительства
С 1872 по 1882
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1888
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1888 по 1906
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.02.1906
Кирилловское, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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