Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ширяев Климент Никифорович
Мать: неизвестно
Бракосочетание
17.05.1844
Супруг(-а): Александр Протасьевич Васильевский (Ребров)
Рождение ребёнка
1854
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Васильевский Николай Александров
Отец ребёнка: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич