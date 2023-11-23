Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильевская (Ширяева) Александра Климентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ширяев Климент Никифорович

Мать: неизвестно

Бракосочетание
17.05.1844

Муж: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич

Супруг(-а): Александр Протасьевич Васильевский (Ребров)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Богородская (Васильевская) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Васильевский Николай Александров

Отец ребёнка: Васильевский (Ребров) Александр Протасьевич

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