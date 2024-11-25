Кривов Иван Степанов
мужской, родился Неизвестно
ОтецСтепан Васильев1836 г.р.
Дети
Кривов Николай Иванович1897 г.р.
Кривов Василий Иванов26.01.1903 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Степан Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривов Иван Иванов
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Рождение ребёнка
26.01.1903
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Кривова) Надежда Иванова
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Рождение ребёнка
11.07.1908
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея
Рождение ребёнка
05.11.1910
Дочь: (Кривова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея