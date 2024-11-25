Кривов Иван Степанов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кривов Иван Степанов

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Степан Васильев1836 г.р.
Дети
Кривов Николай Иванович1897 г.р.
Кривов Василий Иванов26.01.1903 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Степан Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривов Иван Иванов

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кривов Николай Иванович

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Кривов Василий Иванов

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Кривова) Надежда Иванова

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Кривов Владимир Иванов

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Рождение ребёнка
05.11.1910

Дочь: (Кривова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: (Павлова) Пелагея

Мы используем куки для улучшения работы сайта.