Нарышкина (баронесса Строганова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкина (баронесса Строганова) Екатерина Александровна

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Место рождения

Russia

Дата рождения

21.05.1769

Дата смерти

30.12.1844

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1769

Отец: Stroganov Aleksander Nikolaevich

Мать: Elisaveta Aleksandrovna

Russia
Рождение ребёнка
07.03.1790

Сын: Нарышкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Неклюдова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1795

Сын: Нарышкин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович

Смерть
30.12.1844
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кладбище Донского монастыря
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