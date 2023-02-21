Нарышкина (баронесса Строганова) Екатерина Александровна
Место рожденияRussia
Дата рождения21.05.1769
Дата смерти30.12.1844
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1769
Russia
Рождение ребёнка
07.03.1790
Сын: Нарышкин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Неклюдова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1795
Сын: Нарышкин Алексей Иванович
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Нарышкин Иван Александрович
Смерть
30.12.1844
Похороны
Неизвестно
Кладбище Донского монастыря