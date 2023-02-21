Алексенко Прасковья Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смерти20.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Алексенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Алексенко Григорий Ильич
Родился в 1913 году предположительно в селе Яман, либо в посёлке Новосергиевка.
Рождение ребёнка
02.07.1929
Сын: Алексенко Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Алексенко Григорий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1953