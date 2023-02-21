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Алексенко Прасковья Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

20.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Алексенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Алексенко Григорий Ильич

Родился в 1913 году предположительно в селе Яман, либо в посёлке Новосергиевка.
Рождение ребёнка
02.07.1929

Сын: Алексенко Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Алексенко Григорий Ильич

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексенко Григорий Ильич

Смерть
20.12.1953
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
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