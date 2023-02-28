Балезин Фёдор - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балезин Фёдор -

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Место рождения

Коробовская, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1669 г.р.
Вычислено 1677 г.р.
Вычислено 1692 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1669 ст.

Сын: Балезин Юрий Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1677 ст.

Сын: Балезин Исак Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.

Сын: Балезин Митрофан Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Коробовская, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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