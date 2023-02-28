Балезин Фёдор -
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1669 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1677 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1692 ст.
Сын: Балезин Митрофан Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно