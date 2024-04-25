Мурзина Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Мурзин) Агриппина Антонова
Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мурзина) Мавра Антонова
Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев
Смерть
Неизвестно