Мурзина Анна Ефимова 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Антон Григорьев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Мурзин) Агриппина Антонова

Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев

Рождение ребёнка
1789

Сын: Мурзин Прокопий Антонов

Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Мавра Антонова

Отец ребёнка: Мурзин Антон Григорьев

Смерть
Неизвестно

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