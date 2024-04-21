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Трошкова Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1923

Муж: Трошков Григорий Иванович

Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Второй брак Григория Второй брак Пелагеи (вдова). Фамилия по первому браку - Ломаева
Смерть
Неизвестно

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