Трошкова Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1923
Верхне-Позимь, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Второй брак Григория Второй брак Пелагеи (вдова). Фамилия по первому браку - Ломаева
Смерть
Неизвестно