Максина (Подзорова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максина (Подзорова) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833 или 1840

Дата смерти

27.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1840

Отец: Подзоров Яков Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1857

Муж: Максин Даниил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.05.1858

Дочь: Максина Елена Даниловна

Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.12.1859

Сын: Максин Николай Данилович

Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Максин Иван Данилович

Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.01.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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