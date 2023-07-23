Максина (Подзорова) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833 или 1840
Дата смерти27.01.1863
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 или 1840
Отец: Подзоров Яков Сергеевич
Бракосочетание
30.01.1857
Рождение ребёнка
10.05.1858
Дочь: Максина Елена Даниловна
Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
02.12.1859
Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич
Рождение ребёнка
12.11.1862
Отец ребёнка: Максин Даниил Андреевич
Смерть
27.01.1863