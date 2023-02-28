Егор Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Фаддей Прокопьевич
Мать: Ульяна Логиновна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Ирина Егоровна
Мать ребёнка: Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно