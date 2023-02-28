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Егор Фаддеевич

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Место рождения

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Фаддей Прокопьевич

Мать: Ульяна Логиновна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Анастасия Андреевна

Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Фалейка, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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