Щербина Михаил Минович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щербина Мина Карпович
Мать: Щербина Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Владимир Михаилович
Мать ребёнка: Щербина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербина Виктор Михаилович
Мать ребёнка: Щербина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербина Мария
Смерть
Неизвестно