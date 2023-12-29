Щербина Михаил Минович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербина Михаил Минович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербина Мина Карпович

Мать: Щербина Феодосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Владимир Михаилович

Мать ребёнка: Щербина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербина Виктор Михаилович

Мать ребёнка: Щербина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербина Мария

Смерть
Неизвестно

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