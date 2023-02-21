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Мингазетдинов Фан Галимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953

Отец: Мингазетдинов Галим Фахрсалахович

Мать: Мингазетдинова Чибарбика Шарифяновна

Бракосочетание
07.03.1986

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1987

Сын: Мингазетдинов Динар Фанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.11.1989

Сын: Мингазетдинов Артур Фанович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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