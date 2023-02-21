Мингазетдинов Фан Галимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953
Бракосочетание
07.03.1986
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1987
Сын: Мингазетдинов Динар Фанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.1989
Сын: Мингазетдинов Артур Фанович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности