Лобач-Жученко Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобач-Жученко Борис Михайлович

Лобач-Жученко Борис Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.07.1875

Дата смерти

28.05.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1875

Отец: Маркович Богдан Афанасьевич

Мать: Маркович Елисавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
01.09.1896

Жена: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна

Марко Вовчок категорически возражала против этого брака, поэтому молодые обвенчались без родительского благословения. В госархиве Саратовской области в метрической книге церкви села Михайловка Саратов... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Лобач-Жученко Борис Борисович

Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волкова Мария Борисовна

Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лобач-Жученко Михаил Борисович

Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина Борисовна

Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
моряк, писатель, автор книг по истории механики, морского флота и авиации
Место жительства
Неизвестно
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
28.05.1938
Таруса, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: сердечное заболевание
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close