Лобач-Жученко Борис Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.07.1875
Дата смерти28.05.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1875
Бракосочетание
01.09.1896
Марко Вовчок категорически возражала против этого брака, поэтому молодые обвенчались без родительского благословения. В госархиве Саратовской области в метрической книге церкви села Михайловка Саратов... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1899
Сын: Лобач-Жученко Борис Борисович
Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волкова Мария Борисовна
Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лобач-Жученко Михаил Борисович
Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина Борисовна
Мать ребёнка: Лобач-Жученко Елисавета Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
моряк, писатель, автор книг по истории механики, морского флота и авиации
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.05.1938
Причина смерти: сердечное заболевание