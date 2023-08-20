Матюшкин Максим Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.12.2010
Дочь: Матюшкина Виктория Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2014
Сын: Матюшкин Артем Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности