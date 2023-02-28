Антонова (Чмышук) Лилия Петровна
Место рождения
Дата рождения03.08.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
По факту родилась в селе Тетеревка, Жашковский район, Черкасская область. Административный центром был город Жашков. С 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы город и р... Показать все
Бракосочетание
01.10.1991
В ЗАГСе зарегистрирован брак 01 октября 1991 года (ЗАГС, ул. Тараса Шевченко, 73. Стрыйський городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Львовской области, город Стрый, Ль... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1994
Дочь: Орлова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Антонов Валерий Олегович