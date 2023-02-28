Антонова (Чмышук) Лилия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова (Чмышук) Лилия Петровна

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Место рождения

Тетеревка, Черкаська область

Дата рождения

03.08.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Тетеревка, Черкаська область
По факту родилась в селе Тетеревка, Жашковский район, Черкасская область. Административный центром был город Жашков. С 17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы город и р... Показать все
Бракосочетание
01.10.1991

Муж: Антонов Валерий Олегович

Стрый, Львівська область
В ЗАГСе зарегистрирован брак 01 октября 1991 года (ЗАГС, ул. Тараса Шевченко, 73. Стрыйський городской отдел государственной регистрации актов гражданского состояния Львовской области, город Стрый, Ль... Показать все
Рождение ребёнка
06.04.1994

Дочь: Орлова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Антонов Валерий Олегович

Стрый, Львівська область
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