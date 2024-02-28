Григорий Алексеев
Место рожденияПешково, Ногинский район, Московская область
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Алексей Космин
Мать: Екатерина Анисимова
Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Димитриева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1903
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Пелагея Димитриева
д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Димитриева
Смерть
Неизвестно