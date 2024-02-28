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Григорий Алексеев

Место рождения

Пешково, Ногинский район, Московская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Алексей Космин

Мать: Екатерина Анисимова

Пешково, Ногинский район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1894

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Димитриева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1903

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Пелагея Димитриева

д.Пешково, Богородский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Димитриева

Смерть
Неизвестно
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