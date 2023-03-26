Мир Мухаммед Монвар Али — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМир Мухаммед Монвар Али

Мир Мухаммед Монвар Али

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Мир Мухаммед Анвар Али

Мать: Анвар Лайла

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close