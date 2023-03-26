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Мир Мухаммед Монвар Али
Мир Мухаммед Монвар Али
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Пол
Мужской
Отец
Мир Мухаммед Анвар Али
1924 г.р.
Мать
Анвар Лайла
1925 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Мир Мухаммед Анвар Али
Мать:
Анвар Лайла
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