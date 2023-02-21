Осипова Мавра Иулиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Мавра Иулиановна

Осипова Мавра Иулиановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

16.01.1884

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Осипов Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1858

Дочь: Сукчева Марина (Мелания) Леонтьевна

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1861

Сын: Осипов Давид Леонтьевич

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1864

Дочь: Литвинова Анна Леонтьевна

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1874

Дочь: Евпраксия Леонтьевна

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1874

Дочь: Олимпиада Леонтьевна

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.07.1880

Дочь: Мавра Лентиевна

Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Леонтий Иоанникович

Смерть
16.01.1884
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: От восполения легких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close