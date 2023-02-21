Осипова Мавра Иулиановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти16.01.1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
29.01.1858
Дочь: Сукчева Марина (Мелания) Леонтьевна
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
01.02.1864
Дочь: Литвинова Анна Леонтьевна
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
23.07.1874
Дочь: Евпраксия Леонтьевна
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
23.07.1874
Дочь: Олимпиада Леонтьевна
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Рождение ребёнка
20.07.1880
Дочь: Мавра Лентиевна
Отец ребёнка: Осипов Леонтий Иоанникович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1884
Причина смерти: От восполения легких