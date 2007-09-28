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Самойлова Карина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.2007

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2007

Отец: Самойлов Сергей Стахеевич

Мать: Самойлова Валентина Михайловна

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