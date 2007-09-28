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Самойлова Карина Сергеевна
Самойлова Карина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.09.2007
Пол
Женский
Отец
Самойлов Сергей Стахеевич
1972 г.р.
Мать
Самойлова (Калинина) Валентина Михайловна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.2007
Отец:
Самойлов Сергей Стахеевич
Мать:
Самойлова Валентина Михайловна
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