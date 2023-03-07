Толкачёва (Мацыгина) Наталия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачёва (Мацыгина) Наталия Юрьевна

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

25.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966

Отец: Мацыгин Юрий Алексеевич

Мать: Мацыгина Любовь Павловна

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
27.04.1985

Муж: Толкачёв Александр Владимирович

Рождение ребёнка
22.01.1986

Сын: Толкачёв Андрей Александрович

Отец ребёнка: Толкачёв Александр Владимирович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
20.02.1991

Дочь: Шершнева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Толкачёв Александр Владимирович

Курск, город Курск, Курская область
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