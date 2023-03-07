Толкачёва (Мацыгина) Наталия Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966
Отец: Мацыгин Юрий Алексеевич
Мать: Мацыгина Любовь Павловна
Бракосочетание
27.04.1985
Рождение ребёнка
22.01.1986
Сын: Толкачёв Андрей Александрович
Отец ребёнка: Толкачёв Александр Владимирович
Рождение ребёнка
20.02.1991
Дочь: Шершнева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Толкачёв Александр Владимирович