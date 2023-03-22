Плотникова (Чудинова) Евдокия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1869 и 1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871 ст.
Отец: Чудинов Филипп Назаров
Мать: Чудинова Александра
Место жительства
1875 ст.
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Бракосочетание
06.11.1888 ст.
Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23125#65
Место жительства
До 1888 ст.
Рождение ребёнка
30.10.1890 ст.
Сын: Плотников Михаил Димитриев
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Лопвадор, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68597#48
Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.
Сын: Плотников Гавриил Димитриев
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23130#8
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1899 ст.
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1901 ст.
Дочь: Феодосия Димитриева
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Сын: Плотников Леонтий Димитриев
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910 ст.
Сын: Плотников Стефан Димитриев
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Место жительства
1909 ст.
военные (по мужу) Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68618#119
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Плотникова Елисавета Димитриева
Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин
Смерть
Неизвестно