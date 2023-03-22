Плотникова (Чудинова) Евдокия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Чудинова) Евдокия Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1869 и 1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1869 и 1871 ст.

Отец: Чудинов Филипп Назаров

Мать: Чудинова Александра

Место жительства
1875 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68593#15
Бракосочетание
06.11.1888 ст.

Муж: Плотников Дмитрий Никитин

Белоево, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23125#65
Место жительства
До 1888 ст.
Виль-Чигас, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
30.10.1890 ст.

Сын: Плотников Михаил Димитриев

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Лопвадор, Соликамский уезд, Пермская губерния
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68597#48
Рождение ребёнка
17.03.1894 ст.

Сын: Плотников Гавриил Димитриев

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/23130#8
Рождение ребёнка
Между 1898 и 1899 ст.

Сын: Плотников Егор Дмитриев

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1901 ст.

Дочь: Феодосия Димитриева

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Сын: Плотников Леонтий Димитриев

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Рождение ребёнка
Между 1908 и 1910 ст.

Сын: Плотников Стефан Димитриев

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Место жительства
1909 ст.
Лопвадор, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
военные (по мужу) Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями Белоевской Власиевской церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/68618#119
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Плотникова Елисавета Димитриева

Отец ребёнка: Плотников Дмитрий Никитин

Смерть
Неизвестно
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