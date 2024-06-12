Шмиговский Леонид Ефимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШмиговский Леонид Ефимович

Шмиговский Леонид Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмиговский Ефим Михайлович

Мать: Шмиговская (Шевченко) Анна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Каменское, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.