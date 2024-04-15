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Пученкина Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пученкин Матвей Прокофьевич

Место жительства
Неизвестно
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 40 пункт 6
Рождение ребёнка
1936

Сын: Пученкин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Пученкина Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Пученкина Роза Матвеевна

Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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