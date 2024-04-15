Пученкина Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бондарев М. Родные просторы. Тамбов: Студия Галины Золотовой, 2016. С. 106. стр 40 пункт 6
Рождение ребёнка
1936
Сын: Пученкин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Пученкина Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Пученкина Роза Матвеевна
Отец ребёнка: Пученкин Матвей Прокофьевич
Смерть
Неизвестно