Смирнова Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1972

Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.12.1977

Дочь: Большакова Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Владимир Николаевич

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