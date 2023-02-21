Смирнова Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1972
Сын: Смирнов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
26.12.1977
Дочь: Большакова Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Смирнов Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно