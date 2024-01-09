Овсянникова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овсянников Вячеслав Павлович
Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно