Овсянникова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овсянников Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Овсянников Павел Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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