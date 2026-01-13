Фон Дервиз Марина Владимировна Около 26.02.1914 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Дервиз Марина Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 26.02.1914

умерла После 1999

Отец
Фон Дервиз Владимир Павлович02.01.1892 г.р.
Мать
Фон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна24.10.1895 г.р.
Супруги
Русецкий Глеб ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Русецкий Иван ГлебовичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1914

Отец: Фон Дервиз Владимир Павлович

Мать: Фон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русецкий Иван Глебович

Отец ребёнка: Русецкий Глеб Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русецкий Глеб Георгиевич

Смерть
После 1999

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