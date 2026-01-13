Фон Дервиз Марина Владимировна
женский, родилась Около 26.02.1914
умерла После 1999
ОтецФон Дервиз Владимир Павлович02.01.1892 г.р.
МатьФон Дервиз (Лопухина) Маргарита Ивановна24.10.1895 г.р.
Супруги
Русецкий Глеб ГеоргиевичНеизвестно г.р.
Дети
Русецкий Иван ГлебовичНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.02.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Русецкий Глеб Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1999