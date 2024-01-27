Бабич (Радченко) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабич (Радченко) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радченко Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабич Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабич Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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