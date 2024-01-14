Чистяков Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Понафидина (Чистякова) Александра Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1790 ст.

Сын: Чистяков Павел Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1792 ст.

Сын: Чистяков Пётр Егорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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