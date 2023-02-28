Морозов Василий
Место рождения
Дата рождения22.01.1929
Дата смерти1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
07.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно