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Морозов Василий

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Место рождения

Кимры, город Кимры, Тверская область

Дата рождения

22.01.1929

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Кимры, город Кимры, Тверская область
Рождение ребёнка
27.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна

Дубна, Дубна, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Валентина Ивановна

Смерть
1982
Дубна, Дубна, Московская область
Похороны
Неизвестно
Дубна, Дубна, Московская область
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