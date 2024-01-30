(Рыбникова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1950
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рыбников Михаил Иосифович
Мать: Рыбникова Александра
Рождение ребёнка
14.06.1933
Дочь: Дроботова Валентина Фёдоровна
Отец ребёнка: Петров Фёдор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петров Фёдор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1950