(Рыбникова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рыбникова) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рыбников Михаил Иосифович

Мать: Рыбникова Александра

Рождение ребёнка
14.06.1933

Дочь: Дроботова Валентина Фёдоровна

Отец ребёнка: Петров Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петров Фёдор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Фёдор Фёдорович

Смерть
1950
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