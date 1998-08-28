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Спрыгина Мария Сергеевна
Спрыгина Мария Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.08.1998
Пол
Женский
Отец
Спрыгин Сергей Фалелиевич
1969 г.р.
Мать
Спрыгина (Немова) Надежда Анатольевна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1998
Отец:
Спрыгин Сергей Фалелиевич
Мать:
Спрыгина Надежда Анатольевна
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