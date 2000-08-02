Соколов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1950
Дата смерти02.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
06.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Людмила Ивановна
Смерть
02.08.2000