Соколов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1950

Дата смерти

02.08.2000

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1950

Отец: Соколов Александр Сергеевич

Мать: Соколова (Епишина) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
08.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Людмила Ивановна

Смерть
02.08.2000

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