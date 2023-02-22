Пугина Ирина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина Ирина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1876

Дочь: Ефимия Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1878

Сын: Пугин Иван Тихонов

Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.01.1883

Дочь: Секлетия Тихонова

Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Пугин Андрей Тихонов

Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Тихон Васильев

Смерть
Неизвестно
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