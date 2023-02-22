Пугина Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1876
Дочь: Ефимия Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев
Рождение ребёнка
14.09.1878
Сын: Пугин Иван Тихонов
Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев
Рождение ребёнка
02.01.1883
Дочь: Секлетия Тихонова
Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев
Рождение ребёнка
1892
Сын: Пугин Андрей Тихонов
Отец ребёнка: Пугин Тихон Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пугин Тихон Васильев
Смерть
Неизвестно