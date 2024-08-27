Кутузовъ Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутузовъ Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутузовъ Иванъ

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Кутузов Василий Иванович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 1-й Велижский полк Место рождения Тверская губ., Бежецкий уезд, Игольщинская вол., д. Раме... Показать все
Смерть
Неизвестно

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