Кутузовъ Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутузовъ Иванъ
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Кутузов Василий Иванович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 1-й Велижский полк Место рождения Тверская губ., Бежецкий уезд, Игольщинская вол., д. Раме... Показать все
Смерть
Неизвестно