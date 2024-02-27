Кутумов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1968
Дата смерти02.12.1994
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1968
Отец: Кутумов Александр Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.09.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д/о Снегири
Смерть
02.12.1994
Причина смерти: Дорожное происшествие