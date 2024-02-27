Кутумов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутумов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1968

Дата смерти

02.12.1994

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1968

Отец: Кутумов Александр Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.09.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д/о Снегири
Смерть
02.12.1994
Причина смерти: Дорожное происшествие
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