Неймарк (Сальман) Эсфиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеймарк (Сальман) Эсфиль

Неймарк (Сальман) Эсфиль

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1918

Дата смерти

04.06.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неймарк Абрам

Рождение ребёнка
25.04.1947

Дочь: Элинсон (Неймарк) Анна

Отец ребёнка: Неймарк Абрам

Рождение ребёнка
01.11.1975

Сын: Элинсон Борис

Отец ребёнка: Неймарк Абрам

Смерть
04.06.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.