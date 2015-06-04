Неймарк (Сальман) Эсфиль
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1918
Дата смерти04.06.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Неймарк Абрам
Рождение ребёнка
25.04.1947
Дочь: Элинсон (Неймарк) Анна
Отец ребёнка: Неймарк Абрам
Рождение ребёнка
01.11.1975
Сын: Элинсон Борис
Отец ребёнка: Неймарк Абрам
Смерть
04.06.2015