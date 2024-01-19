Некрытый Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрытый Александр
Мать ребёнка: Некрытая Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрытая Галина
Мать ребёнка: Некрытая Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрытая Татьяна
Мать ребёнка: Некрытая Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрытая Любовь
Смерть
Неизвестно