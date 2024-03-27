Зюлюха Сатаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗюлюха Сатаева

Зюлюха Сатаева

Место рождения

д. Бакырчи

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бакырчи
Рождение ребёнка
1744

Сын: Абдулсалим Габдерахим Улы

Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1753

Сын: Мурсалим Габдерахим Улы 5 Его Предков

Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1756

Сын: Абдул Габдерахим Улы

Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы

Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаабдерахим Арслан Улы

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close