Зюлюха Сатаева
Место рожденияд. Бакырчи
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Абдулсалим Габдерахим Улы
Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1753
Сын: Мурсалим Габдерахим Улы 5 Его Предков
Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1756
Сын: Абдул Габдерахим Улы
Отец ребёнка: Гаабдерахим Арслан Улы
Янгильдино (Кармыш) Чебоксарского уезда Казанской Губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно