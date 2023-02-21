Недосеева Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Недосеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Недосеев Иван Иванович
Людвиновка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно