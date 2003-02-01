(Бабенкова (Терновская)) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1914
Дата смерти01.02.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 01.01.1939
Рождение ребёнка
15.07.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабенков Алексей Петрович
Рождение ребёнка
20.08.1941
Сын: Бабенков Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бабенков Алексей Петрович
Смерть
01.02.2003