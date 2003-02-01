(Бабенкова (Терновская)) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабенкова (Терновская)) Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1914

Дата смерти

01.02.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1941 г.р.

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 01.01.1939

Муж: Бабенков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
15.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бабенков Алексей Петрович

Рождение ребёнка
20.08.1941

Сын: Бабенков Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бабенков Алексей Петрович

Смерть
01.02.2003
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