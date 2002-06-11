Гутчин Владислав Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1937
Дата смерти11.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусарова Таисия Акимовна
Рождение ребёнка
04.05.1965
Дочь: Гутчина Валентина Владиславовна
Мать ребёнка: Гусарова Таисия Акимовна
Рождение ребёнка
10.03.1968
Сын: Гутчин Дмитрий Владиславович
Мать ребёнка: Гусарова Таисия Акимовна
Смерть
11.06.2002