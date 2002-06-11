Гутчин Владислав Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГутчин Владислав Захарович

Гутчин Владислав Захарович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1937

Дата смерти

11.06.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1937

Отец: Гутчин Захарий (Захар) Борисович

Мать: Бессонова Валентина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусарова Таисия Акимовна

Рождение ребёнка
04.05.1965

Дочь: Гутчина Валентина Владиславовна

Мать ребёнка: Гусарова Таисия Акимовна

Рождение ребёнка
10.03.1968

Сын: Гутчин Дмитрий Владиславович

Мать ребёнка: Гусарова Таисия Акимовна

Смерть
11.06.2002

Мы используем куки для улучшения работы сайта.